Milano, al Manzoni sbarcano i “Soliti ignoti”. il regista Marchioni: «Nostalgia di un'Italia povera ma bella»

Ci sono pièce teatrali che diventano film, e viceversa. La seconda strada è molto più rischiosa ma Vinicio Marchioni, attore e regista, dei Soliti ignoti sentiva un’urgenza. Ecco perché dalla fine del 2019, pandemia permettendo, porta in scena l’adattamento del mitico film di Mario Monicelli. Un classico da oggi al 20 febbraio al Teatro Manzoni.

«A lanciarmi la sfida fu Marco Balsamo del Teatro Ambra Jovinelli a Roma - spiega Marchioni - C’era indubbiamente un rischio nel portare in scena un film monumento della commedia all’italiana, ma ogni mia perplessità è svanita leggendo l’adattamento di Antonio Grosso e Pier Paolo Piciarelli. Mi sono reso conto che i personaggi della scalcagnata banda, Peppe er Pantera, Tiberio e gli altri, vivevano anche svincolati dall’immaginario del film. Ognuno di loro ha un carattere definito, sono come maschere della Commedia dell’Arte». L’urgenza della storia sta, per Vinicio Marchioni, nel confronto delle epoche: «C’è la nostalgia per un’epoca di un’Italia diversa, più povera, ma poetica nella sua ingenuità. Oggi l’Italia resta cialtrona come allora, ma è più arrogante e manca della grazia che in quella società resisteva». Può essere una riflessione su come siamo usciti dalla pandemia: «Di sicuro non migliori. Però una pièce come questa fa ridere, solleva gli animi, è una medicina per un pubblico che da questa brutta stagione deve uscire». Del confronto con Gassmann, Mastroianni, Totò e gli altri non si parla nemmeno: «Abbiamo voluto omaggiare Monicelli e quei grandi attori, ma ripeto, a vivere sono i loro personaggi». I due “belli” della banda hanno il volto di Fabio Troiano e Giuseppe Zeno, mentre la scenografia è minimalista: «Sono le parole a dover suonare nitide. Mentre lo spazio è molto materico ma vuoto».

Da attore, Vinicio Marchioni è in Ghiaccio diretto dal cantautore Fabrizio Moro, da ieri al cinema; e dal 15 marzo sarà al Piccolo con Chi ha paura di Virginia Woolf? con Sonia Bergamasco, e la regia di Antonio Latella.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Febbraio 2022, 06:10

