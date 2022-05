Milano, i fratelli "Sansoni" a teatro: «Ci amiamo e odiamo, siamo inseparabili»

Metti due fratelli nella stessa stanza e avrai scintille. Mettili insieme in una coppia comica e aspettati di tutto. I Sansoni - Fabrizio e Federico Sansone da Palermo, classe ’92 e ’94 – si presentano stasera al Manzoni (ore 20.45) per smentire qualche luogo comune e confermarne altri. Lo fanno con Fratelli… ma non troppo!, lo show che i due – consacrati dal web con più di 400 milioni di visualizzazioni – hanno scritto nel 2018 ma che solo ora, dopo pandemia e riscrittura – possono sfoggiare. «Partiamo dalla nostra autobiografia – spiega Fabrizio – e da lì tocchiamo temi di attualità. Nell’essere fratelli c’è tutto: odio e amore, la stessa squadra del cuore, ovviamente il Palermo, l’essere insopportabili per motivi diversi, io puntiglioso, lui che vive sulle nuvole ma si lamenta sempre. Però, fuori da ogni luogo comune, viaggiamo davvero sulla stessa lunghezza d’onda. Tanto che, a differenza di tante coppie comiche che mettono i due nomi, noi ci fondiamo al plurale, i Sansoni». Anche i Sansoni hanno punti di riferimento: «La stand up comedy all’americana, ma se guardiamo in Sicilia, Franco & Ciccio e Ficarra & Picone sono due coppie fondamentali. Poi i classici, l’immenso Chaplin e gli immortali Stanlio & Ollio». Sulla scena due stanze di una casa, e, partendo dalle origini, l’arrivo di un fratellinoi: «La nostra storia parte da lì – spiega Fabrizio Sansone – da un intruso che arriva e dalla necessità di adattarsi». E non manca, nel racconto, Milano: «Federico ha vissuto otto mesi qui – conclude Fabrizio – senza contare che, tra Desio e Meda, siamo pieni di parenti. Nello show Fabrizio parla anche milanese: vediamo se supera l’esame del pubblico».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Maggio 2022, 06:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA