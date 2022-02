Milano, Cinzia Spanò al Litta racconta la vita di condominio: «Le chat degli inquilinii? Capolavoro di delazione e bullismo»

Il condominio come un castello kafkiano: sopravvivere insieme, o da soli? Senza dubbio è un microcosmo affascinante, che Cinzia Spanò racconta in un monologo (da lei scritto), a colpi di ironia nel Condominio, da oggi al Mtm Teatro Litta. In un condominio sin dal mattino i suoi abitanti si scambiano messaggi per controllare che tutto scorra alla perfezione, tra regole della raccolta rifiuti e la scoperta di chi sia il maleducato che lascia sempre aperta la porta dell’ascensore. In aggiunta pure il domicilio coatto della pandemia. «La chat condominiale – spiega Cinzia Spanò - si è rivelata da subito un capolavoro di delazione e bullismo, spesso con messaggi privi di qualsiasi parvenza di logica e ogni tanto anche della più elementare grammatica italiana». Ce n’è abbastanza per dare al racconto un che di studio antropologico. Conferma Spanò: «A un certo punto ho notato come nel microcosmo condominiale fossero rilevabili tutte le dinamiche che osserviamo nel mondo, più concentrate: la ricerca costante di un nemico, soprattutto, attraverso la quale il gruppo si compatta maggiormente e definisce la propria identità». <SC2097,100> Dal 10 al 13 febbraio. Mtm Teatro Litta. Corso Magenta 24. Ore 19.30. Biglietti 15 euro

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Febbraio 2022, 06:00

