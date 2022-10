Milano, al Lirico Stomp batte il tempo: percussioni e acrobazie

di Ferruccio Gattuso

«Il ritmo è dentro di noi, è la prima cosa che sentiamo: è il battito del nostro cuore, o del cuore di chi ci sta accanto». Il creatore, ex performer e ora regista Luke Cresswell lo dice subito, come un colpo di batteria ben assestato, il segreto di Stomp: la formula dello spettacolo (ideato con Steve McNicholas a Brighton nel 1991) non è mai invecchiata. È il caso di dire che tiene il tempo in modo egregio. Dopo due anni di pausa per la pandemia, lo show fatto di giovani percussionisti e danzatori capaci di produrre suoni, ritmo ma anche tanta ironia e comicità (senza mai parlare: una sorta di arte del mimo felicemente rumorosa, «un mix tra cinema muto degli anni Venti e Pop Art» è stato definito) torna a Milano, dove è approdata tante volte in questi due decenni. A ospitare l’ultimo show di Stomp è il Lirico, da domani al 6 novembre. Luke Cresswell è felice di tornare: «L’Italia ci ha sempre dimostrato affetto – spiega il percussionista e coreografo – anche se il luogo comune vuole che da voi il ritmo sia più come dire, ingessato. E invece il vostro Paese è pieno delle qualità degli Stomp, ritmo e teatralità. C’è ritmo nella cucina italiana, nella capacità di ridere, nella vostra gestualità». Due numeri inediti impreziosiscono lo spettacolo atteso da domani al Lirico: Suitcases e Poltergeist. «Il primo ha a che fare con l’aeroporto, dove ovviamente mi è venuta l’ispirazione – spiega Cresswell – Valigie ovunque, e sappiate che queste sanno produrre suoni interessanti, sono tamburi naturali ma hanno anche quelle ruote così sonore. Il secondo numero cita la famosa scena del celebre film horror in cui volano gli oggetti in una stanza: ci sarà un balletto aereo di cose». E poi, naturalmente, non mancherà il repertorio di spazzoloni, bidoni della spazzatura, perfino cerini (spettacolare il numero creato usando le scatole dei fiammiferi come imprevedibili maracas). Cresswell chiude con una promessa: «Mi piacerebbe tornare in Italia con lo show The Lost & Found Orchestra, dove la formula Stomp viene portata a un livello sinfonico».

