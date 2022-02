Al Lirico Pif parla dell'infelicità: «A intristirmi basta un dolce sbagliato»

Metti un casertano e un siciliano al Lirico, tempio dell’ironia milanese intitolato a Gaber. Il siciliano è nientemeno che Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, autore, attore, conduttore televisivo, regista, insomma una forma impazzita di artista rinascimentale declinato al contemporaneo. Il casertano è Francesco Piccolo, scrittore Premio Strega 2014 con Il desiderio di essere come tutti, best seller con due titoli gemelli e opposti che fanno efficace sintesi in Momenti di trascurabile (in)felicità, lo spettacolo atteso in via Larga. Un’alleanza artistica, quella tra i due, che è Pif a raccontare.

Come nasce il sodalizio?

«Sono un lettore dei libri di Piccolo, poi fui protagonista di un film tratto dal suo Momenti di trascurabile felicità, uscito nel 2019 con la regia di Daniele Lucchetti. Venne una volta sola sul set, ma bastò: mi chiese di aiutarlo sul palco, perché lui già portava in scena questo spettacolo. Ed eccomi qui».

Si tratta di un reading: chi legge cosa?

«Ci dividiamo le parti, poi a me tocca un ruolo interattivo col pubblico. Scendo in platea e chiedo alla gente quale sia stato il momento topico di trascurabile felicità o infelicità».

Il pubblico risponde?

«Quella parte dello spettacolo è sempre un colpo di scena. Tutti i miei luoghi comuni saltano: a Napoli il pubblico si è rivelato timido, mentre a Torino fu addirittura frizzante».

E il suo momento di trascurabile infelicità?

«Ne avrei una lista, perché a me basta un intralcio al mio minuscolo programma e mi intristisco. Il cibo, per dire: se entro in un bar certo di prendermi un dolce preciso, e questo manca. Disastro».

Gli errori personali, invece, li rimuove o li somatizza?

«Li rimuovo sostituendoli con drammi e errori maggiori. Invidio arbitri e ballerini: se sbagliano, tirano una riga».

Che effetto fa conquistare il Lirico?

«Ne sono orgoglioso. Anche perché io ho vissuto otto anni importanti a Milano, quelli del successo iniziale con Le Iene e Mtv».

Dove viveva? «Zona Parco Solari, via Coni Zugna. Andavo sempre all’Esselunga di zona, dicevano fosse il tempio dei single. Ci ho fatto tante spese, non ho mai beccato».

Qualcosa di milanese le è rimasto addosso, allora.

«Il commercialista. Pago le tasse nel Lazio, ma i conti li faccio fare a Milano. Se non è fiducia questa».

Progetti all’orizzonte?

«Sto scrivendo un libro e un film. E giusto oggi incontro il pubblico all’Anteo presentando la proiezione del mio E noi come stronzi rimanemmo a guardare».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Febbraio 2022, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA