Lombardia, da Gaber, a Janis Joplin a Shakespeare: lo spettacolo si applaude via web

Maometto e la montagna, la storia la si conosce. Con InVitro sarà il teatro ad andare dallo spettatore. Il progetto nasce dall’iniziativa di sette teatri di cooperativa lombardi che, alleandosi, confezionano un cartellone (fino a settembre) di sette spettacoli on line ai quali abbonarsi, o dal quale selezionare uno spettacolo singolo. In poche parole, teatro on demand.

SETTE TEATRI In attesa della riapertura dei teatri, un segnale di speranza che viene da Teatro dell’Elfo, Teatro del Buratto, Manifatture Teatrali Milanesi, Teatro Menotti, Teatro della Cooperativa, Teatro Magro di Mantova e Industria Scenica di Vimodrone. Da una piattaforma comune – Invitro.Coop, 8 euro uno spettacolo 30 tutti e 7 – è possibile accedere ai sette spettacoli: il 5% degli incassi costituirà una raccolta fondi a favore dei lavoratori dello spettacolo.

LE PROPOSTE Da qualche giorno il portale InVitro presenta un facile accesso ai seguenti spettacoli: Far finta di essere sani, di Giorgio Gaber, Janis. Take another little piece of my heart, Nome di battaglia Lia, Cyrano sulla Luna, Mary una sarta per Shakespeare, SN. 1604 corpo celeste - nulla-tutto si crea, si distrugge, si trasforma e WEBulli.

IL PROGETTO «La particolarità del progetto - spiega Paola Leati di Coopservizi, tra i promotori dell’iniziativa - sta nel fatto che ciascun spettacolo usufruisce dello stesso team tecnico: produzione e riprese si devono alla stesso gruppo di lavoro». Una iniziativa, questa, che vede centoquaranta persone coinvolte, sedici attori in scena, riprese realizzate per la durata di un giorno per ciascun palcoscenico, e naturalmente misure di sicurezza per la pandemia rigorose, che hanno richiesto ottantacinque tamponi totali. Tra gli spettacoli meritano segnalazione il teatro-canzone Far finta di essere sani, in scena al Teatro Menotti, con Andrea Mirò a guidare una band live su testi di Gaber e Luporini; il tributo a Janis Joplin Janis. Take another little piece of my heart su idea di Luca Cecchelli al Teatro del Buratto; e il Cyrano sulla Luna al Litta con Pietro De Pascalis, monologo surreale con al centro il personaggio creato dalla penna di Edmond Rostand. «Il progetto InVitro - conclude Paola Leati - intende rimanere anche per il postpandemia, in convezione con licei e università, in parallelo con la riapertura dei teatri».

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Aprile 2021, 06:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA