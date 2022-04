Maria Amelia Monti: «Poesia e scienza per trovare il senso del tempo che fugge»

Il tempo è denaro, il silenzio è d’oro, si dice. Di tutt’altro avviso è la coppia formata da Maria Amelia Monti e Edoardo Erba che - insieme al musicista e cantante Massimiliano Gagliardi - scelgono una cascata di parole, in prosa, in versi e in note per raccontare il mistero del tempo. In fisica, nel mondo esterno cioè, e dentro di noi. Un mistero, semplicemente perché «il tempo è un’ossessione per gli esseri umani, è la forza contro cui si combatte, inevitabilmente perdendo, tutta una vita. E il paradosso è che non esiste»: a dirlo è Maria Amelia Monti quando cerca di spiegare il senso di “S’è fatto tardi molto presto”, spettacolo di reading - in scena al Teatro Gerolamo oggi e domani - dove Edoardo Erba (autore teatrale da sempre appassionato di fisica) e l’attrice milanese declinano in modo leggero e ironico la battaglia contro il tempo.

Con questa piéce Monti e Erba (che fanno coppia anche nella vita) esordiscono insieme sul palcoscenico. «A me spetta leggere poesie incentrate sul tempo di alcuni autori contemporanei come Peter Handke, Wislawa Szymborska, Mariangela Gualtieri, Gianni Rodari e persino l’aforista Massimo Catalano conosciuto al grande pubblico per “Quelli della notte” di Renzo Arbore – spiega l’attrice – Edoardo Erba spiega le stranezze nel tempo fisico e psicologico, come esso possa sembrarci breve o lungo a seconda di ciò che proviamo, o di come venga condizionato dalle leggi dello spazio, finisce perfino nel territorio di Einstein ma sempre con leggerezza, mentre Gagliardi interpreta brani incentrati sul senso del tempo, come “La storia siamo noi” di De Gregori, “Futura” di Dalla, e altre canzoni di Califano, Negramaro, Cammariere».

Un mix di talenti e predisposizioni: «Edoardo è un curioso di natura – spiega Maria Amelia Monti – io lo sono molto di meno, ma di mio ci metto l’ironia». Una cura, quest’ultima, per esorcizzare il tempo che passa fuori e dentro ognuno di noi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Aprile 2022, 07:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA