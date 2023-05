Milano, Gigio Alberti al Gerolamo: «Zitti tutti, parlo io»

di Ferruccio Gattuso

Un uomo che gira su sé, spinto dall’insoddisfazione e, come una giostra impazzita, lancia parole verso gli ascoltatori: parole che passano in rassegna la sua esistenza. E affrontano infanzia, vita, morte, musica, povertà e ricchezza, famiglia, sogni, viaggi. C’è di che ascoltare, per di più nella musicalità filtrata dalla poesia, in Zitti tutti!, il monologo scritto dal romagnolo Raffaello Baldini che Gigio Alberti ripota in scena (a vent’anni dalla prima volta) al Teatro Gerolamo sabato 20 e domenica 21 maggio. «Per me cimentarmi di nuovo con questo monologo è come ritornare a casa. – spiega l’attore milanese, volto noto del cinema italiano – Lo spirito è quello di lasciarsi andare alla poesia di questo autore fuori del tempo. Forse vent’anni fa l’operazione non mi riuscì esattamente come volevo io: oggi sono più maturo, e quelle parole, le parole di un uomo che è al tramonto di tante cose, le posso capire di più». Il testo andò in scena per la prima volta interpretato da Ivano Marescotti, in romagnolo: «Erano i primi anni ’90; poi lo stesso Baldini lavorò alla traduzione in italiano, mantenendo però una costruzione dialettale del pensiero. Ecco perché questo monologo arriva diretto alla platea più ampia». Per Alberti, una prova attoriale non semplice: «In apparenza il protagonista è un uomo benestante, il suo problema sembra quello di non avere problemi. E invece, a poco a poco, tutto viene a galla. La ferita maggiore è che si sente incompreso». Dal piccolo palco del Gerolamo ai set, Gigio Alberti non si ferma mai: «Stiamo girando sull’isola di Ventotene Un altro Ferragosto, il sequel di Ferie d’agosto di Paolo Virzì: con quasi tutto il cast originale».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Maggio 2023, 06:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA