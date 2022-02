Milano, cochi all'Elfo: «Sono un uomo con un segreto ma vi prometto che io e Renato suoneremo ancora insieme»

L’11 marzo spegnerà ottantuno candeline ma, se lo guardi e lo senti parlare, vedi e ascolti un uomo che l’anagrafe la lascia in camerino. E forse nemmeno lì, chissà dove sta nascosta. Cochi Ponzoni vive di teatro, ma sul palcoscenico non ci va certo per inerzia: il motivo, la storia, lo spettacolo devono essere validi. E in autunno era al Blue Note a raccontare la vita in jazz di Charlie Parker, oggi è atteso all’Elfo Puccini, teatro tra i più importanti e attivi in città, con Le ferite del vento, in cartellone fino al 27 febbraio. Una storia, firmata da Juan Carlos Rubio, che ha raccolto un solido successo tra palcoscenico e grande schermo.

Cosa l’ha attratta di questa pièce?

«La curiosità della scrittura e il ruolo che avrei dovuto interpretare. Non conoscevo questo titolo: sono venuti a casa mia il regista Alessio Pizzech e il co-protagonista Matteo Taranto. Ci hanno messo poco a convincermi».

Ci parli del suo ruolo.

«Sono Giovanni, un uomo mezzo matto, dal passato burrascoso, che si porta dentro la ferita di un rapporto non risolto. Matteo Taranto è Davide, un giovane che scopre, spulciando tra le lettere del padre morto, un segreto: il papà per anni aveva avuto una relazione sentimentale con me. Il ragazzo viene a conoscermi, e in tre dialoghi il rapporto tra i due muterà. La bellezza del confronto è che implica, oltre alla questione dell’omosessualità nascosta, quella del confronto generazionale».

I teatri rifioriscono: se lo immaginava?

«Di mio sono sempre ottimista, ma davvero in queste prime repliche in giro per il Nord Italia ho notato un pubblico interessato e affamato».

Si ricordi che i milanesi aspettano Cochi & Renato al Lirico.

«Ah, quella è una promessa. Dovevamo venire a dicembre, poi l’emergenza covid e il mio impegno con questo spettacolo hanno fatto slittare tutto. Ma io e Renato non vediamo l’ora di venire al Lirico. Vogliamo incontrare il pubblico e celebrare amici come Giorgio Gaber e Jannacci: noi siamo forse gli unici sopravvissuti di quel periodo indimenticabile».

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Febbraio 2022, 06:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA