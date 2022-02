A Milano i "gemelli degli ottoni" Kohler e Macchia festeggiano 25 anni a suonare insieme con tre serate al Delfino

Milano ci mette le note, e il tempo lo decidono loro. Raffaele Kohler e Luciano Macchia, tromba e trombone nati per intrecciare suoni sin dai tempi degli Ottavo Richter, festeggiano 25 anni insieme con un triplo concerto dove brani originali, canzoni milanesi e ritmi angloamericani si sposano per genere un cocktail unico. Al Teatro Delfino dal 10 al 12 febbraio va in scena un Music Show in tre parti: swing, ska e commistione di generi in libertà. A raccontarlo è Raffaele Kohler, trombettista che nel primo lockdown si fece conoscere nel mondo per una struggente esecuzione di O mia bela Madunina.

Le sembra passato un secolo, da quel giorno?

«Era il 13 marzo 2020, Milano non era mai stata così ferma. Nemmeno durante la Seconda guerra mondiale. Fu un gesto istintivo, presi la tromba e cantai il mio amore per questa città. Non potevo che farlo con quelle note».

Il sodalizio con Macchia è di quelli storici.

«Ci incontrammo da studenti in Conservatorio, eravamo nella stessa classe. Un giorno gli dissi: stasera vieni a suonare con me. Non ci siamo più divisi».

Come sarà questa tre giorni al Teatro Delfino?

«Prima sera Raffaele Kholer Swing Band: brani miei, standard americani, francesi e milanesi a tempo di swing. Seconda sera: Luciano Macchia Crooner fa il suo ska, sempre tra brani originali e cover. Terza Serata, insieme: sotto il nome Slide Pistons presentiamo il disco “La tribù”, tra jazz, balkan e rock».

Lei è uno dei profeti dello swing a Milano. Questa musica può essere tramandata ai giovani?

«Noi ci proviamo, tanto che sabato 11 alle ore 16 portiamo sul palco del Delfino “La storia del jazz suonata ai bambini”, un appuntamento con Luciano Macchia, il chitarrista Francesco Moglia e me. Sarà un viaggio interattivo pensato per i bambini partendo dai campi di cotone dove è nato il blues fino ai giorni nostri».

Milano è swing?

Milano è tutto, anche swing. Il mio cognome viene da un trisnonno tedesco che scappò in Italia portandosi dietro una batteria. Sono cresciuto in via Fauchè, i primi concerti li ho fatti in strada, per la gente del Mercato di via Cenisio».

