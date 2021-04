Teatro a Milano, dall'Elfo al Piccolo: i palchi sul blocco di partenza

Il teatro vede giallo, ed è festa. Gli spazi milanesi preparano alla riapertura, fra dubbi e certezze, a cominciare dal 4 maggio in poi. L’Elfo parte dal 4 maggio con Lo Strano caso del cane ucciso a mezzanotte dal libor di Mark Haddon La notte dell’Antigone sul caso Cucchi; seguiranno Il rumore del silenzio sulla strage di piazza Fontana e, dal 7 giugno, Il seme della violenza. Il Parenti apre da fine maggio ma, commenta cauta Andrée Ruth Shammah, «a preoccupare è il coprifuoco, e servirebbero certezze su una riapertura definitiva». Il Piccolo mette in scena Ladies Football Club di Stefano Massini con Maria Paiato dal 4 al 16 maggio al Teatro Studio; A German Story sarà dal 26 giugno all’11 luglio al Grassi. Anche la Triennale riparte con il Festival Fog tra il 4 e il 16 maggio e fino a luglio. Il Nazionale, palco prediletto del musical, si muove con cautela: «È stata dura seguire gli stop and go del governo – spiega l’ad di Stage Entertainment Matteo Forte – quindi per una piena attività si parla di fine settembre, forse qualche spettacolo in data unica a maggio, così come potremmo avere la Musical Academy per i più giovani. La riapertura al 50% di capienza per noi non è conveniente. Torniamo alla grande con il musical Pretty Woman la prossima stagione». Anche il Manzoni, nelle parole del suo direttore Alessandro Arnone, «deve essere realista»: «Siamo ottimisti per settembre, stiamo allestendo un cartellone di 215 recite ma restiamo un teatro che ospita e non produce. Per maggio dobbiamo valutare la disponibilità delle compagnie, con il rischio di cambi colore e che saltino le date». Una buona notizia è che al Manzoni Massimo Romeo Piparo in estate aprirà l’Accademia Sistina per i giovani perfomer di musical di 8-16 anni. Gaia Calimani, presidente di MTM, avverte: «Forse era meglio aprire a settembre, ma era importante dare un segnale al pubblico: le porte sono aperte. Certo, per noi ci sono i problemi di programmazione dopo 450 giorni di chiusura». Il Leonardo, in via di ristrutturazione,apre a settembre; al Litta dal 13 maggio c’è Troia City la verità sul caso Aléxandros di Antonio Piccolo e, a giugno Decameron, una storia vera di Filippo Renda.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Aprile 2021, 06:35

