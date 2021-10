Milano, Lella Costa porta al Teatro Carcano tutte le donne di Dante

«L’avesse nominata una volta!». Lella Costa non ci sta: con tutto l’amore per il genio di Dante, che la moglie Gemma Donati non abbia mai ricevuto una citazione dal Sommo Poeta è cosa da “vendicare”. A colpi d’ironia, s’intende. Perché quello era il Medioevo e, insomma, per chi maneggia la cultura senza i tic da “cancel”, la storia va messa nel contesto. Lella Costa lo fa, con l’ausilio del co-autore Gabriele Vacis in Intelletto d’amore, intrigante celebrazione dantesca che la vede protagonista al Teatro Carcano da oggi al 31 ottobre. Come nasce l’idea di giocare con Dante e le sue donne? «La tv svizzera ci chiese una celebrazione per i 700 anni dalla morte e il primo istinto fu di dire: ma anche no. Poi, l’idea di sorridere e parlare di donne cambiò tutto. Ne è nato un libro, dei podcast e uno show tv». Ma perché, ce l’aveva con Dante? «Macché. Non l’ho capito subito, ma ci ho messo poco ad amarlo. La fortuna fu avere una brava prof al liceo, al Carducci. Se amo Dante e non impazzisco per Manzoni è grazie, o colpa, dei miei insegnanti». Le donne in Dante: poche ma buone? «Sì, ce ne sono quattro e le racconto in scena. Passando dai versi sommi, recitati al leggìo, alle mie ipotesi ironiche su di loro: Beatrice, Gemma, Francesca e Taide. Abbiamo studiato il poco che c’è e inventato con rispetto. Mettendo in risalto il loro intelletto d’amore, come Dante dice nella Vita Nuova: la loro capacità di ragionare sul sentimento». A proposito di amore: in quale momento della sua vita è scoccato quello tra lei e Milano? «Di preciso non lo so ma, essendoci nata, questa città mi ha conquistato giorno dopo giorno. Il mestiere, sin dagli anni Ottanta quando Milano valorizzava la comicità femminile, ci ha messo del suo. Una grande milanese come Franca Valeri in questo senso mi conferì una simbolica medaglia: concesse a me, solo a me, di interpretare il suo monologo La Vedova Socrate».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Ottobre 2021, 09:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA