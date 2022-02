Milano, Natalino Balasso al Carcano: «Ruzante sono io. Un eroe comico con qualcosa di primitivo»

«In Ruzante c’è tanto di me e dei miei personaggi».

Natalino Balasso non ci gira troppo attorno, anche perché chi conosce il suo modo di fare comicità sa bene come i caratteri di un certo modo di essere veneto – ruspante, genuino, ironico ma permaloso, leale ma diffidente – in lui letteralmente esplodano. In Balasso fa Ruzante – in cartellone al Teatro Carcano da oggi al 13 febbraio – l’attore di Porto Tolle (Rovigo) dà forma e voce al personaggio creato dal cinquecentesco padovano Angelo Beolco e ai suoi due contraltari, l’amico rivale Menato e la Gnua, donna sottoposta eppure dominante.

Ruzante è, per usare le parole della regista dello spettacolo Marta Dalla Via, «un eroe comico dentro il quale scorre qualcosa di primitivo che lo rende immortale». In questa curiosa immortalità si immerge Balasso, che spiega: «La vera sfida è stata ricreare un nuovo gergo, che prende spunto dal linguaggio antico e dialettale di Beolco per renderlo comprensibile in modo immediato al pubblico di oggi».

E per il ruspante Natalino Balasso, con il cuore di un Ruzante, cosa significa misurarsi con una metropoli come Milano? «Qui ho avuto opportunità professionali uniche – spiega il comico – basti pensare al mio Berto alla corte della Gialappa’s in tv. E aggiungo che una bella fetta del mio pubblico, un pubblico che ama divertirsi senza smettere di pensare, è proprio qui a Milano. Ma la metropoli per me resta un luogo spersonalizzante. Preferisco la provincia».

Anche la celebrità non è una droga per Balasso: «In tv ci vado solo se è stimolante, come quando andai dall’amica Serena Dandini o da Celentano, perché volevo davvero conoscerlo. La grande platea me la vado a cercare sul web, ad esempio sul portale americano Patreon, dove un pubblico fedele decide di seguirti e paga per questo. Il web gratuito, è affollato di spezzoni di cose pseudo-artistiche. Il teatro però è insostituibile: un violoncello lo ascolti dal vivo, non da un file mp3».

