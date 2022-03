Oblivion, show per i 10 anni: «Frulliamo musica e teatro»

«Prima regola: non annoiarci». Lo dice chiaramente Lorenzo Scuda, uno dei cinque pirotecnici perfomer che - con Grazia Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni e Fabio Vignarelli - forma gli Oblivion. «La sensazione deve essere quella di avere un progetto vitale tra le mani, dunque festeggiare va bene, senza però fare un’operazione amarcord».

La festa di cui parla Scuda, tra le altre cose chitarrista e arrangiatore della formazione nata a Bologna, è quella del decennale dalla prima tournée. Doveva essere nel 2020, la pandemia ha detto no. Oggi sono dodici gli anni da quello start, quello che li catapultò dal web – dove erano diventati fenomeno di culto per un’interpretazione tra comicità e musical, e in soli dieci minuti, dei manzoniani “Promessi Sposi” – ai teatri di tutta Italia. Attesi al Teatro Carcano da oggi al 13 marzo con “Oblivion Rhapsody”, i cinque perfomer sono pronti a incontrare pubblico e fan: «Sono stati due anni duri – spiega Scuda – nei primi due mesi di lockdown ci siamo buttati su appuntamenti quotidiani a distanza sui social, studiando rubriche e cimentandoci con nuovi strumenti. Ora che torniamo in scena, una parte di quelle cose la portiamo nello spettacolo: Francesca ha recuperato il flauto traverso e la percussione cajòn, Grazia il clarinetto, Davide l’ukulele».

Lo show prevede una cavalcata di sketch, la cui “cornice tecnica” è conosciuta agli aficionados ma il cui contenuto è per lo più inedito. «Abbiamo deciso di legare uno sketch dentro l’altro, senza soluzione di continuità – prosegue Scuda – così da non lasciare un attimo di respiro, a noi e al pubblico. Alla fine noi siamo distrutti, ma ne vale la pena». La firma degli Oblivion passa per frammenti di musical “liofilizzati”, citazioni di canzoni italiane dal bagaglio sanremese, innesti “alla Frankenstein” tra testi e musiche di brani differenti, impasti vocali virtuosistici e quel tocco di assurdo alla Monty Python che da sempre identifica il gruppo. La particolarità di questo nuovo show è che si propone integralmente “unplugged”: «Nessuna base musicale, solo le nostre voci e i nostri strumenti», spiega Scuda, che conclude così: «Quella della leggerezza è una missione sociale – conclude Lorenzo Scuda – tanto più oggi. Noi ne abbiamo sempre avuto la consapevolezza».

