Cozzaglio, teatro Carcano: «Torniamo alla socialità, anche Draghi è con noi»

Fioravante Cozzaglio, direttore artistico del Carcano. Portone aperto anche per il suo teatro, che per qualche ora “dialoga” con Milano. Il valore simbolico di questa iniziativa?

«Non pretendiamo di avere l’autorità per parlare a Milano, ma diamo volentieri una testimonianza ai cittadini che amano e frequentano i teatri: il teatro sopravviverà anche a quest’anno di emergenza se sapremo riscoprirne il valore sociale, la sua capacità di esprimere attraverso le arti un senso di solidarietà e di condivisione».

Se la riapertura fosse a giugno come vi organizzereste?

«Lo speriamo anche se siamo consapevoli che la salute collettiva viene prima di tutto. Se, come si dice, riapriremo in aprile siamo certi di riuscire a recuperare un pezzo della stagione 2020-2021; se riapriremo a giugno cercheremo di preparare un rilancio per settembre. Vedo difficile una stagione estiva al Carcano, anche perché la gente a quel punto penserà a recuperare gli spazi di vita fuori porta che l’epidemia le ha tolto».

Un messaggio al neo premier Mario Draghi?

«Contiamo molto sul forte senso di socialità che Draghi ha espresso nel suo discorso in Parlamento. Nell’ambiente ci si è meravigliati e rallegrati che abbia parlato di cinema e di teatri, cosa che a me sembra appropriata e normale. Ci sembra inopportuno dargli consigli, perché ho l’impressione che Draghi sappia benissimo provvedere a se stesso».

