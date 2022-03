Chiara Francini al Carcano: «La mia Ofelia? Delusa da Amleto»

Ci sono storie che fioriscono da altre storie e illuminano, per un momento, altre possibilità. Al cinema le chiamano “spin off”, e in qualche modo questo è L’amore segreto di Ofelia, testo di Steven Berkoff (artista poliedrico: oltre che drammaturgo, ha alle spalle una carriera di regista e attore, tra i suoi ruoli anche quello di malvagio nemico di James Bond 007) ispirato al classico dei classici shakespeariani, Amleto. In una forma davvero originale, la pièce approda al Carcano da questa sera. Il volto e la voce di Ofelia, eterna innamorata di Amleto, sono quelli di Chiara Francini.

Cosa l’ha attratta di questo testo di Berkoff?

«La sua splendida intuizione. L’autore immagina di poter leggere, e raccontare a noi, le lettere che Ofelia, in un punto della tragedia di Shakespeare, restituisce ad Amleto. Ci viene così rivelato, attraverso un dialogo che è uno scambio epistolare, l’indicibile».

Il grande pubblico la conosce come comica e artista di grande ironia: che ci fa in una tragedia?

«Ma questa non è l’Amleto: il fascino degli scambi tra Ofelia e Amleto sta tutto nelle pulsioni giovanili di questi due personaggi. C’è erotismo, spontaneità e una goffaggine che genera momenti comici. Il loro amore sembra quello tra due cuccioli scomposti, è davvero struggente».

Quelle che vanno in scena sono le prove di uno spettacolo.

«Sì, io e Andrea Argentieri interpretiamo noi stessi alle prese con le prove della pièce, a distanza, causa lockdown. L’ironia nasce anche dal nostro rapporto: sulle prime io mi aspetto un Amleto più affascinante, resto delusa. Ma la forza delle parole di Berkoff e di Shakespeare cambiano tutto. Sopra noi due, in scena, incombono due schermi che evocano il display di cellulare. È un gioco a quattro, tra noi attori e i nostri personaggi».

Lei è attrice di teatro e cinema, scrittrice, conduttrice tv: qual è il mondo in cui si trova davvero a suo agio? «Il teatro e la scrittura sono le due modalità con cui riesco a costruire un rapporto più intimo col pubblico, dunque le mie preferite. Al momento sto scrivendo il mio quinto romanzo, una saga famigliare in un periodo che va dalla Seconda guerra mondiale agli Anni di Piombo». Quale il suo rapporto con Milano? «Questa è una città in cui mi trasferirei domani. La sento vivace e versatile, la risposta per qualsiasi artista».

