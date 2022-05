Mario Biondi agli Arcimboldi: «Sarà un concerto romantico, amo la dolcezza e le buone maniere»

La voce più nera e calda della musica italiana porta stasera la sua classe agli Arcimboldi, teatro che lo aveva visto esibirsi poco prima della pandemia. Sul palco i suoi successi e Romantic, in cui racconta l’affetto fraterno, il sentimento che lega genitori e figli, l’amore in una relazione di coppia. Insomma, è tutto molto “Biondi”.

Innanzitutto il suo disco, Romantic. Non è sull’amore bensì sul romanticismo?

«Questo è un album anche sull’amore ma è incentrato sulla visione del romantico, un po’ sognatrice, una visione fuori dal tempo, dai cliché, dallo standard. Non parlo strettamente di amore ma della visione romantica che si esprime in famiglia, in un’amicizia, in un incontro semplice. Nella quotidianità c’è bisogno di dolcezza e di buone maniere».

Ha scelto sonorità anni ’70: guarda al passato?

«Guardo al passato attraverso il presente. Anche questo fa parte di un messaggio: si vive recuperando qualcosa e miscelandolo con il presente. Ogni epoca ha qualcosa da insegnare».

Lei ha già suonato all’estero. Vede differenze in questa ripresa dei live tra Italia e altri Paesi?

«La musica live sta ripartendo, guai a lamentarsi troppo. Amo le regole e le rispetto. No, la ripresa non è uguale: qui il pubblico nei teatri deve indossare le mascherine. In Scozia, Inghilterra, Spagna, nei posti dove mi sono esibito, non ci sono più. Comunque, ho trovato il pubblico italiano carico, con molta voglia di divertirsi, pieno di entusiasmo».

Come sarà la scaletta?

«Non solo i pezzi di Romantic: farò alcune delle canzoni del disco ma ripercorrerò tutta la mia carriera, anche con brani che non faccio da diverso tempo. Sarà un concerto romantico, questo sì. Agli Arcimboldi ho sempre raccolto grandi soddisfazioni e tanto affetto».

Qual è il suo rapporto con Milano?

«Milan l’è semper on gran Milan - dice con accento milanese - A parte la mia buffonaggine, Milano l’ho frequentata per molto tempo, la frequento ancora, ho tanti amici e ci vengo per lavoro. Mia figlia Marica fa la modella e vive a lavora qui, ogni tanto mi porta in giro per locali. Un po’ esiste ancora questo spirito da “Milano da bere”, io però credo che, come si dice, il troppo stroppia: ci vuole la giusta misura anche nel divertimento, se no se ne perde il gusto».

