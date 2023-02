Milano, a tavola con Salvatore Camedda: lo chef 1 stella Michelin di Somu a Baja Sardinia sbarca a Identità Golose

I sapori e i profumi della Sardegna sbarcano a Milano. Lo chef 1 stella Michelin Salvatore Camedda del ristorante SOMU a Baja Sardinia anticipa l’estate e porta con sé il meglio della sua isola con un menù a base di pesce che fa sognare la Costa Smeralda. Ospite solo per stasera, 9 febbraio, al ristorante Identità Golose di via Romagnosi 3, propone un’esperienza gastronomica gustosa e completa di quattro portate con degustazione di vini selezionati dal sommelier Giacomo Serreli.

Riso mantecato al pomodoro verde, lumache e caffè.

Gustificio, la nuova locanda-ristorante di Andrea Poli porta in tavola il valore dell'ospitalità

Dalla Sardegna con amore, lo chef 1 stella Michelin Salvatore Camedda di Somu a Baja Sardinia sbarca a Milano a Identità Golose

Premiato dalla guida rossa nel 2022 con una stella Michelin, confermata nel 2023, Camedda costruisce, insieme al suo compagno di viaggio Antonio Gallarato, già sous chef di Cracco, in Galleria a Milano, una proposta originale e delicata, partendo dalle materie prime tipiche sarde, rivisitate con originalità.

Il menù

Si inzia con un’Insalata di mare 90's con uova di salmone abbinata a un Verdicchio di Matelica metodo Classico Brut Bio Borgo Paglianetto e a seguire riso mantecato al pomodoro verde, lumache e caffè accompagnato da un Sauvignon Nico – Stroblhof. Si prosegue con rombo, pesto di cicoria, cipollotto fondente e aglio in agro con calice di Vermentino Bolgheri Doc Solosole – Poggio al Tesoro. Ultimo, ma non per importanza, l’ottimo dessert di Panna cotta, pomodoro, lamponi e gelato alla mela verde servito con un cocktail POM (Belvedere Vodka, cordiale al pomodoro, frutti rossi) firmato da Martina Bonino.

Prezzo del menù con degustazione vino inclusa, 85 euro.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Febbraio 2023, 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA