Tattoo convention, tre giorni con gli artisti del tatuaggio

Se non trovi le parole, dillo col corpo. Milano torna a essere la metropoli italiana del tatuaggio con il ritorno in città della Tattoo Convention, in scena da oggi a domenica a Fiera Milano City. Come di tradizione è atteso il meglio dei tatuatori su piazza (nazionale e internazionale): più di cinquecento artisti, rappresentativi di ogni stile di tatuaggio, che non solo saranno disponibili a rivelare i propri segreti ma anche a farsi protagonisti di Tattoo Contest (come il “Best Of Show”, ovvero la competizione per decretare il miglior tatuaggio eseguito in convention, uno dei premi più importanti al mondo) e Live Performance. Nella tre giorni della Convention gli appassionati potranno anche visitare mostre sull’arte del tatuaggio, allestite tra gli stand.

Il ritorno in città di questa manifestazione recupera le antiche energie pre-pandemia: è evidente un’atmosfera di festa e di recupero del tempo perduto che prevede anche eventi musicali e spettacoli a tema, ma saranno prevedibilmente le grandi star della decorazione del corpo ad attirare il pubblico di fan, a cominciare dal colombiano Juan David Rendón e dal coreano Pitta KKM, senza dimenticare il tatuatore di Taiwan Orient Ching, la tatuatrice greca Natalie Nox e l’australiano Benjamin Laukis. Fra i tattoo artist di casa nostra, operativi sulla piazza milanese e divenuti celebri a livello internazionale, non mancano il brianzolo MambooTattooer (500mila follower su Instagram, re dello stile destrutturato), Amanda Toy, specializzata in tatuaggi colorati e giocosi (il suo marchio di fabbrica sono le bambole dagli occhi grandi e languidi, oltre agli unicorni), e Stefano Boetti in arte Stizzo, titolare del locale di culto Best Of Time di Milano, tatuatore di star della musica come Irama e di ex campioni di calcio come Marco Materazzi.

Altri due artisti italiani attesi alla Milano Tattoo Convention sono Gabriele Anakin, popolare tra i giovanissimi sul social TikTok nonché tatuatore di rapper come Jake La Furia e Emis Killa, e l’artista di “microrealismo” Alberto Marzari (una sua griffe celebre sono le scarpe da ginnastica), prediletto da calciatori in attività come Antonio Candreva, Nicolò Barella, Federico Dimarco e dall’allenatore José Moruinho. Artista di culto, vecchio sodale della manifestazione, è Simo SNT: è l’unico tatuatore europeo membro della World Wide Letter Gang, la più importante crew di lettering al mondo.

DOVE, COME E QUANDO. Fiera Milano City, viale Scarampo angolo via Colleoni, oggi ore 14-23, domani 12-23, domenica 12-20,30, biglietto 25 euro. www.milanotattooconvention.com

