Milano, il taser ai poliziotti: da lunedì 14 marzo controlli contro movida violenta

Da lunedì 14 marzo a Milano un contingente di poliziotti che hanno effettuato un apposito corso di formazione utilizzeranno la pistola ad impulsi elettrici. Secondo le disposizioni del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, infatti, nel capoluogo lombardo (come in altre città) si vedrà l’uso progressivo del taser a controllo del territorio.

FORMAZIONE E ABILITAZIONE Il taser non sarà consegnato a "caso". «Gli agenti della Polizia di Stato cui viene assegnato il taser hanno svolto un corso di formazione con istruttori specializzati e conseguito l’abilitazione all’uso dell’arma», precisano dalla Questura. «È un importante strumento non letale ma determinante per la risoluzione di interventi ad alto rischio per gli operatori di polizia - si spiega poi una nota - con una maggiore tutela per i poliziotti stessi e per i cittadini».

ONTRO MOVIDA AD ALTO RISCHIO Il taser potrebbe essere utile nei controlli lungo le strade dei locali notturni e nei quartieri della movida sfrenata. Quando ci sono situazioni ad alto rischio con sbandati, soggetti violenti, alterati che potrebbero mettere in atto azioni pericolose per l'incolumità dei cittadini. Un'arma in più per prevenire e controllare situazioni fuori controlli.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Marzo 2022, 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA