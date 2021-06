Aria di ferie, a Milano è febbre da tampone. Racca (Federfarma): «In 2 mesi 550 mila test»

Simona Romanò Farmacie prese d’assalto: è corsa al tampone rapido per diagnosticare il Covid. È il “tampone delle vacanze” e delle “feste” che dà l’esito sull’eventuale positività in quindici minuti. I milanesi, in vista delle prime ferie, di un weekend fuoriporta o anche per poter partecipare ad attività sportive oppure a matrimoni e battesimi, scelgono di sottoporsi al test.

BOOM IN FARMACIA Alcune farmacie parlano di un incremento dal 30 al 40% registrato nelle ultime settimane. «Negli ultimi due mesi le farmacie lombarde che offrono il servizio, 1.090 su 3000, ne hanno effettati 550mila», dichiara Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia. «Se prima il test veniva prenotato per la paura di essere stato contagiato, ora viene visto come una sorta di lasciapassare per ritornare alla vita normale, così da concedersi momenti di socialità in totale sicurezza». È boom «soprattutto prima del fine settimana, il giovedì e il venerdì», magari in previsione di una gita in compagnia o di una cena. Ma anche di un viaggio di lavoro: non mancano, infatti, gli uomini di affari che sono in fila davanti le farmacie per il tampone rapido, che sta diventando sempre più un’abitudine. «E con l’avvicinarsi delle partenze di agosto per i luoghi di villeggiatura è presumibile che le prenotazioni per il test aumentino, a dimostrazione di un grande senso di responsabilità dei cittadini», aggiunge Racca che ricorda «una coppia di sposi che ha regalato agli invitati il tampone rapido per un matrimonio Covid-free». Costi del test? Circa 25 euro. Le maggiori richieste arrivano dai più giovani, dai 25 anni in poi, fino ai 55, 65enni. I giovanissimi tendono a rivolgersi al tendone della Croce Rossa in Stazione Centrale, dove l’esame è gratuito.

IMMUNITÀ Se milanesi e lombardi si tamponano per prevenzione, sia perché la prima dose protegge parzialmente dal Covid sia perché la variante indiana fa paura, la Regione affretta ancora di più sulla campagna vaccinale, «per raggiungere 10 milioni di vaccinazioni entro il 10 luglio. A ieri eravamo a 8.321.588 iniezioni anti-virus. «Saremo la prima Regione con l’immunità di comunità», dichiara l’assessore regionale al Welfare Letizia Moratti. Secondo le proiezioni «per l’8 agosto il 62% dell’intera popolazione lombarda avrà completato il ciclo vaccinale e per la fine dello stesso mese la quota salirà al 67».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Giugno 2021, 06:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA