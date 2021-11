Milano, Cartoocomics: supereroi e fumetti di ogni genere alla fiera di Rho

Per i più appassionati di games e supereroi, Milano ha aperto le porte ad un weekend all'insegna di fumetti, videogiochi e mostre di settore. Nel tradizionale spazio della Fiera Milano Rho, fino al 14 novembre, è in corso la Cartoocomics, che anche quest'anno torna in presenza e si svolge in contemporanea con la settimana della Milan Games Week.

Si tratta del più importante evento italiano, prodotto da Fiera Milano in collaborazione con Fandango Club Creators,

dedicato al digital entertainment e alla geek culture, ma anche al mondo del fumetto, dell’editoria e dell’intrattenimento a tutto tondo.

All'interno della fiera, sono stati allestiti numerosi stand ad hoc su variegati personaggi dei cartoon, come Spiderman, Diabolik, Star Wars e tantissimi altri. Gli amanti del genere girano per la fiera mascherati con i costumi dei loro personaggi preferiti e si mostrano nelle pose più tipiche e note del proprio hero.

Ma non solo. Incontri con gli autori, tavole rotonde,merchandising e cosplay arricchiranno i padigloni dell'ex fiera Expo per un weekend di full immersion in manga e cartoni animati di successo.

Per chi è impossibilitato a seguire l’evento, potrà collegarsi via streaming e vivere i momenti più spettacolari del main stage in diretta su YouTube, Exclusive Live Streaming Partner della kermesse.

