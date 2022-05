Milano, stupri di Capodanno: arrestato un altro giovane di 19 anni

Continuano le indagini sull'inchiesta degli stupri avvenuti in piazza Duomo a Milano durante la notte di Capodanno. Arrestato anche un altro ragazzo, un 19enne. Lui è il terzo maggiorenne arrestato nell'indagine, assieme a due minorenni.

Per il ragazzo i pm avevano già chiesto gli arresti, ma il gip l'aveva respinta e poi riconosciuta dal Riesame. Ora è arrivata la bocciatura del ricorso della difesa in Cassazione, e così il provvedimento per violenza sessuale di gruppo è stato eseguito.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Maggio 2022, 22:03

