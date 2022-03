Milano, l'appello del figlio per salvare lo studio di Osvaldo Cavandoli, il "papà" della Linea

Le storie nascono così, da un orizzonte piatto. Nessuna intuizione, nessuna promessa. Poi, capita che quell’orizzonte si increspi, come le onde del mare. E la storia prende il via, e prende forma. Ecco, una delle storie più belle di tutte - quella della Linea di Osvaldo Cavandoli – è la rappresentazione plastica dell’ispirazione assoluta. La Linea è quell’essere antropomorfo, a volte burbero, che ha divertito generazioni di spettatori del Carosello. La Linea, insieme ad altre creazioni di Osvaldo Cavandoli, disegnatore e regista milanese, 1920-2007, vide la luce a Milano, in uno studio in via Prina, a due passi dalla Rai. Ora si vuole riaprire quello studio per diventare spazio culturale con una raccolta fondi (www.retedeldono.it). Al centro del progetto c’è Sergio, figlio di Osvaldo.

In cosa consiste questa rinascita dello studio Cavandoli?

«Promotori con me sono la curatrice Anna Dusi, Andriana Ruzic, storica dell’arte d’animazione, Eric Rittatore, blogger esperto in animazione, Piero Tonin e Giovanni Beduschi, fumettisti e allievi di Osvaldo, e l’associazione Le Compagnie Malviste. Per il 2022 una campagna di crowdfunding punta a raccogliere almeno sedicimila euro con cui riqualificare lo studio. Al momento ne abbiamo raccolti quasi settemila».

Riqualificare come?

«Dopo la morte di papà mi misi a ordinare un archivio del suo lavoro. Vedevo la muratura in malora, mi sono messo a imbiancare. Poi ho trovato i pupazzi di Pupilandia con cui negli anni ‘50 Osvaldo faceva le prime riprese animate, ci sono i vecchi macchinari, alcuni degli anni venti, che andrebbero ristrutturati».

Un modo per omaggiare un geniale milanese: con quali eventi?

«L’intenzione è quella di trasformare lo studio in uno spazio aperto a tutti, dove verranno organizzati laboratori creativi per grandi e piccoli, incontri, visite guidate, spettacoli teatrali, mostre e concerti».

Come viveva lei da bambino la professione di suo padre?

«Lo studio mi appariva come un luogo magico. Mossi lì i primi passi di fotografo e cameraman».

La Linea è un mito: come nacque?

«Nella Linea c’è un po’ di papà: amava ridere ma quando non sopportava una cosa, ci metteva poco a innervosirsi. La scintilla scoccò a casa a pranzon nel 1968. Avevo diciotto anni, lui mi parlò di questa idea: la linea, la mano che la disegnava, la bocca che appariva raramente, solo quando parlava. Fa sorridere che agli inizi nessuna azienda credeva nel personaggio perché, dicevano, sminuiva i prodotti. L’intuizione fu dell’ingegner Lagostina, appassionato di arte».

All’estero fu un successo.

All’estero la Linea fu più libera, i nomi si sprecano: in Svezia è Linus, in Ungheria Meno Mano, in Germania Lui, per canadesi e sudafricani Mister Linea. In Italia risultò troppo legata al marchio Lagostina. Solo nel 2007 tornò in Italia grazie a Sky che ne programmò una serie».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Marzo 2022, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA