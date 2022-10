Milano, studente vittima di rapina: rubati anche tabacco e monetine per un valore di 2,60 euro

Non gli ha lasciato in tasca nemmeno i soldi per il biglietto del tram. È successo a Milano a uno studente di 21 anni, che ieri sera, lunedì 17 ottobre, si è visto puntare un coltellino svizzero alla gola da un ragazzo di origini marocchine, che gli ha estorto tutti i suoi averi.

Studentessa bocciata per una sola insufficienza: scoppia il caso a Roma. «Nelle altre materie aveva 7 e 8»

Milano, studente vittima di rapina: sottratti anche tabacco e monetine per un valore di 2,60 euro

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il blitz del malvivente è andato in scena in via Tonale, a due passi dalla stazione Centrale. Lì il ragazzo, nato a Bergamo ma residente a Milano, è stato avvicinatore dal rapinatore che, minacciandolo con un'arma, l'ha costretto a consegnare cellulare, bracciale in oro, un pacco di tabacco e monetine per un totale di 2,60 euro.

I militari della Pmz Duomo, raccolta la testimonianza della vittima, hanno dato subito la caccia al 22enne, che è stato rintracciato in via Vittor Pisani, non lontano dalla rapina. Al momento dell'arresto il cittadino marocchino con precedenti aveva con sé solo tabacco e soldi, mentre il telefono e il bracciale erano spariti. I carabinieri hanno però trovato un altro telefono, poi risultato rubato, motivo per cui ora il rapinatore è indagato anche con l'accusa di ricettazione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Ottobre 2022, 20:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA