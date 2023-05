Milano, Massimo Popolizio allo Strehler con "Uno sguardo dal ponte": «Racconto la tragedia degli immigrati italiani a New York come in una serie tv»

di Ferruccio Gattuso

La tragedia greca è tra noi, ci parla dalla notte dei secoli e vive anche qui e ora. Anche a New York, negli anni ‘50. È l’intuizione di Arthur Miller, il drammaturgo statunitense cui si deve Uno sguardo dal ponte, in scena allo Strehler nella traduzione di Masolino D’Amico, nell’adattamento e regia di Massimo Popolizio che anche interpreta quello che è un puro dramma della gelosia.

Molto italiano, a prescindere dalla latitudine. Ambientata tra gli immigrati del Belpaese di Brooklyn e ispirato a un reale fatto di cronaca, è la storia (portata anche sul grande schermo da Sidney Lumet nel 1962) di Eddie Carbone, portuale nella Grande Mela, che vive con la moglie Beatrice e la nipote diciottenne Caterina, di cui è morbosamente geloso, essendosene invaghito. Questa ossessione porterà a un esito tragico quando la ragazza sarà attratta da un giovane immigrato clandestino italiano ospitato dallo stesso Eddie.

«Succede tutto in un microcosmo italiano, anche se siamo in America. – spiega Massimo Popolizio - Siamo a Brooklyn, ma in realtà di americano ci sono solo i due poliziotti, il ponte e il telefono. Tutto il resto è italiano, a cominciare i nomi dei personaggi. Anche il narratore, l’avvocato che rievoca la vicenda si chiama Alfieri». Dramma teatrale, cinema e tragedia classica si intrecciano magicamente: «Il testo di Miller evoca chiaramente una sceneggiatura cinematografica. Alla luce di tutto il materiale che ha potuto generare dal 1955, anno della sua prima rappresentazione, a oggi, ritengo sia interessante una versione teatrale che tenga presente tutti questi figli, dal palco allo schermo. Si tratta di una grande storia, raccontata come un film, ma a teatro. Dunque ho optato per un ritmo narrativo da serie tv e per una colonna sonora da film».

