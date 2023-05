Milano, Manuel Agnelli canta il Duca Bianco in "Lazarus" allo Strehler: «Non faccio Bolwie, è un personaggio cucito addosso per me»

Non un omaggio né, tantomeno, un’imitazione. Quanto una consapevole interpretazione del testamento creativo di David Bowie. È questa la grande sfida di Manuel Agnelli , che da oggi a domenica (biglietti esauriti) andrà in scena alcon Lazarus, un pezzo di “teatro musicale” scritto dalpochi mesi prima di morire, a quattro mani con Enda Walsh. Un’opera rock ispirata al romanzo di fantascienza The Man Who Fell to Earth diin cui Newton, infelice migrante interstellare, è bloccato sul nostro Pianeta, vittima dei suoi fantasmi e delle sue dipendenze. «Un essere che vive tante emozioni senza riuscire a risolverle, ma che soprattutto sta cercando un luogo dove riconoscersi e sentirsi di nuovo sé» spiega Agnelli, protagonista di uno spettacolo multidisciplinare, che unisce recitazione, musica e videoarte.– sottolinea il frontman degli Afterhours –, non siamo nemmeno in scena a rappresentarlo o a ricordarlo, ma allestiamo un’opera scritta per altri. Fin da ragazzino lo ascoltavo in maniera appassionata e avevo paura di darlo per scontato, invece mi sono». Puntualizza il regista«Non abbiamo cercato di dare un ordine razionale ma di conservare delle spinte emotive». Il regista è volato a Londra per lavorare al testo insieme a Enda Walsh e tradurre le canzoni in italiano. A differenza dell’opera, andata in scena il 7 dicembre 2015 al New York Theatre Workshop di Manhattan, questa versione si allontana da Broadway e dalla leggerezza del musical per «avvicinare la parte musicale all’essenza di Bowie, che è oscura». Agnelli sarà affiancato dalla cantautrice Casadilego , vincitrice della XIV edizione di X-Factor , e dalla coreografa Michela Lucenti, oltre che da undici interpreti.