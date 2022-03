Attentato via Palestro a Milano, la donna che guidò l'autobomba ha finalmente un volto e un nome

Nell'ambito delle indagini sulle stragi terroristico-eversive di stampo mafioso del biennio 1993-1994, condotte dalla Procura della Repubblica di Firenze, il Ros dei Carabinieri di Firenze ha eseguito in Lombardia un decreto di perquisizione, ispezione e sequestro nei confronti di una donna che si ipotizza essere coinvolta nell'esecuzione materiale, con funzioni di autista dell'auto imbottita di esplosivo, dell'attentato del 27 luglio 1993.

L'attentato fu compiuto in via Palestro a Milano ai danni del Padiglione di Arte Contemporanea, in concorso con appartenenti a Cosa Nostra già condannati con sentenza passata in giudicato. La donna indagata, 57 anni, residente a Bergamo, avrebbe avuto funzioni di autista dell'autobomba, una Fiat Uno, che provocò 5 vittime e danni ingenti al Padiglione d'Arte Contemporanea.

Adesso la donna, coinvolta nell’attentato mafioso, ha un nome. Gli agenti dell’antimafia nelle ultime ore hanno consegnato un avviso di garanzia alla donna che sarà interrogata nei prossimi giorni. In passato gli inquirenti avevano individuato un’altra donna, vicina ad ambienti criminali milanesi, sospettata di essere stata coinvolta nella strage, ma le indagini l’hanno esclusa. Adesso arriva un nuovo volto e un nuovo nome.

Tutto è partito da una fotografia scoperta molti anni fa un’abitazione di Alcamo, in provincia di Trapani, durante una perquisizione della polizia. Adesso a questa donna, che gli investigatori all’epoca accoppiarono uno degli identikit effettuati dopo la strage di Milano, è stato dato un nome. E su di lei si è indagato con il massimo riserbo.

