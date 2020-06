Milano, quattro strade a misura di pedone e auto a 15 all'ora

La Milano della Fase 3 si muove ad andamento lento, con aree residenziale dove le macchine circolano a 15 chilometri orari, Zone 30 e isole pedonali. Non solo quindi nuove piste ciclabili. Prosegue così la strategia del Comune per permettere ai milanesi di vivere l'estate il più possibile all'aperto, così da convivere con il virus in sicurezza.



AREE RESIDENZIALI Sono le new entry varate da Palazzo Marino e contrassegnate da una segnaletica ad hoc: un rettangolo blu e bianco con due bambini che giocano a palla vicino a casa. Le prime quattro, istituite a giorni, sono in via Thaon de Ravel, via Giovanni Rasori, via Varanini e via delle Leghe: qui, i pedoni avranno la precedenza assoluta e potranno occupare anche la carreggiata, ad esempio, sedendosi al tavolino di bar o ristoranti, allestiti perfino al posto dei posteggi. Anche i negozi potranno allargarsi all'aperto con stand e bancarelle. E le auto dovranno procedere a lumaca, non oltre i 15 chilometri orari.



ZONE 30 Le nuove zone dove i mezzi non possono superare i 30 chilometri orari sono ovunque, dalla Bovisa a Loreto: in via Pacini, via Don Giuseppe Andreoli, via Venini, via Marghera, via della Moscova, via Ugo Bassi. L'obiettivo è di incrementarle su circa il 60 per cento delle strade milanesi. «Settimana prossima ne arriveranno altre. Se tutti andiamo più piano in auto, c'è spazio per tutti, per godere la città da un tavolino o passeggiando», commenta l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran.



DEHORS LEGGERI «Solo con la mobilità dolce è possibile per le attività commerciali collocare dehors soft in questa estate anomala - avverte Maran - Ad oggi abbiamo già autorizzato oltre 800 nuove occupazioni, per ben più di 20mia metri quadrati». Oltre 2mila le richieste giunte agli uffici.



ASCANIO SFORZA Sì alla pedonalizzazione, come annunciato, della quarta sponda dei Navigli: dal 30 giugno al 31 ottobre, nel tratto tra le vie Scoglio di Quarto e Conchetta. Da lunedì a giovedì dalle 20 alle 2 di notte; venerdì e sabato dalle 19 alle 3; la domenica, invece, fino le 2. Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Giugno 2020, 09:01

