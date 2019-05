Alla scuola Stoppani 10 bambini diventano istruttori di primo soccorso

Continuano le attività di Assistente per un giorno della Primaria Stoppani di Milano. 10 bambini, dalla prima alla quinta, sono diventati Istruttori di primo soccorso. Eccellente e rapido l’apprendimento di argomenti quali: chiamare correttamente l’1-1-2, il rispetto di regole in strada e a tavola, le manovre di Heimlich, per la disostruzione delle vie aeree.



I bambini hanno poi eseguito una prova pratica su dei manichini e riportato il tutto al pubblico incuriosito di genitori, nonni, babysitter, ottenendo un grande successo. Il progetto si è concretizzato grazie alle istruttrici volontarie specializzate di Salvagente Italia e alle maestre della 1B per il supporto e alla Scuola Stoppani per essere all’avanguardia su argomenti così importanti. Giovedì 23 Maggio 2019, 16:18

