A Milano si inaugura Stazione Radio, tre giorni di musica, tour in bici e incontri nella ex cabina elettrica della Stazione Centrale Da domani a domenica in via Tofane





Alla scoperta di Stazione Radio, centro culturale sul vivere sostenibile che nasce nell’ex cabina elettrica della Stazione Centrale. Tre giorni di dibattiti, live podcast show, laboratori, tour in radiobici, musica e degustazioni con tante personalità istituzionali, podcaster, creativi, attivisti e artisti. L’appuntamento è, da domani a domenica 15 ottobre, dalle 15 a mezzanotte in via Tofane 45. Domani pomeriggio alle 15 taglio del nastro con tra gli altri il governatore Attilio Fontana, l'assessore alla Casa Pierfrancesco Maran, l'ad di FS Sistemi Urbani Umberto Lebruto. La prima fase del progetto prevede il servizio di radio-cicloturismo alla scoperta del naviglio della Martesana con mezzi innovativi e inclusivi, adatti a intercettare diversi target: giovani, anziani, sportivi, famiglie, oltre a rispondere alle esigenze di persone con disabilità. Il programma dei tre giorni su stazioneradio.eu/blog/apriamo-il-cantiere/ Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Ottobre 2023, 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA