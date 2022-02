Raffiche di vento a ottanta all'ora, paura a Milano: giù alberi, tetti, dehor. Quattro feriti

Vento fino quasi 80 all’ora. Ma non a Trieste, era Milano ieri mattina la città in ostaggio di raffiche record. Una tempesta di vento che ha fatto strage di alberi, tetti, panchine, dehor, ponteggi, biciclette, motorini. Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco. Il favonio, conosciuto anche come foehn, è soffiato impetuoso ed è quasi un miracolo che non ci siano state vittime.

FERITI Quattro feriti gravi, tutti nell’hinterland. A Rho il crollo di un albero ha ferito due pedoni in piazza della Libertà, davanti alla stazione: un uomo di 64 anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, in codice rosso, meno grave una donna d 66 anni, accompagnata al pronto soccorso di Rho in codice verde. La caduta di due alberi ha ferito un agricoltore di 76 anni, a Settala (Milano), in località Baialupa, dove l’anziano stava potando un albero ed è stato travolto. Estratto dai pompieri, è ricoverato all’ospedale San Raffaele. E un operaio di 35 anni è stato soccorso al mattino in una strada prospicente un cantiere edile a Cornaredo. L’uomo è caduto da un ponteggio per il vento fortissimo, ha riportato traumi gravi ed è stato trasportato con l’elicottero, in codice rosso, al S. Gerardo a Monza.

ALBERI E TETTI Un gruppo di studenti del Torricelli ieri mattina ha filmato in diretta il crollo di un albero; in via Fabio Filzi si sono abbattuti sui binari due olmi poco prima che transitasse il tram 9, anche qui miracolosamente nessun danno e feriti. In via Antonini, poco distante dalla torre bruciata, un albero ha centrato il bus 95 mentre a Città Studi un altro albero su un furgone. E poi paura e nessun ferito per il tetto della Stazione Centrale, dove si è staccato un pezzo della copertura. Saltate anche alcune tegole del Castello Sforzesco, chiuso al pubblico, così come tutti i parchi milanesi. A Segrate, in via Prima Strada 29, i vigili del fuoco hanno evacuato un asilo nido il cui tetto, a causa delle forti raffiche è rimasto danneggiato. E il Cimitero Monumentale rimarrà chiuso due giorni per consentire interventi per la messa in sicurezza del verde, garantendo l’accesso solo per i funerali programmati.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Febbraio 2022, 06:15

