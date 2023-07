Milano, studentati, laboratori e biblioteche: il patto di Comune e Statale per Città Studi

di Simona Romanò

Simona Romanò Rilanciare Città Studi, migliorando le condizioni dell’università e dell’intera zona a est di Milano. La riqualificazione permetterà di trasformare il quartiere in un hub di servizi universitari e di diritto allo studio, formazione, ricerca e innovazione. È l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato da Comune e Università Statale sul futuro dell’area che vedrà il trasferimento delle facoltà scientifiche dell’ateneo a Mind, nella ex area Expo 2015, dove entro l’anno partirà la costruzione del nuovo campus che accoglierà oltre 20mila persone, di cui 18mila studenti.

PIANO RIGENERAZIONE Il 75% della zona di Città Studi manterrà le attuali «funzioni universitarie» e il restante 25% sarà destinato ad altri scopi, sempre comunque connessi alla vita dell’ateneo. In particolare, gli immobili i cui servizi saranno trasferiti a Mind e che verranno rifunzionalizzati si trovano nelle vie Golgi, Venezian, Pascal, Colombo, Vanvitelli, Balzaretti, Trentacoste, Noto e Ortles.

BIBLIOTECHE E CAMPUS La Statale conferma quindi la propria intenzione di mantenere «un forte presidio a Città Studi con l’insediamento di strutture didattiche, bibliotecarie, laboratori di ricerca, luoghi di innovazione e residenze universitarie».

VOCAZIONE UNIVERSITARIA «Il quartiere, che è il primo nucleo storico della Statale, è e resterà un asset fondamentale della vita del nostro ateneo e del progetto di riorganizzazione nel quale siamo impegnati», ha commentato il rettore della Statale Elio Franzini. Per l’assessore alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, «è un nuovo, importante passo avanti per il riassetto dell’area Mind, senza per questo svuotare di persone e di senso l’ambito di Città Studi, che rimarrà a forte vocazione universitaria».

