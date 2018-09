Milano in coda per il caffè e il cappuccino da Starbucks

Intanto, Starbucks è entrato in trending topic su Twitter in Italia con l'hashtag #StarbucksMilano. Inaugurato il 6 settembre e aperto ufficialmente al pubblico venerdì 7 settembre, ha catalizzato l'attenzione degli utenti di Twitter in Italia che hanno utilizzato l'hashtag #StarbucksMilano circa 8.000 volte, facendolo arrivare in vetta alla classifica dei trending topic e con una portata potenziale in termini di visualizzazioni pari a 46,9 milioni.



I post pubblicati su Twitter si suddividono tra 51,1% di donne e 48,9% di uomini, in una fascia di età giovane, compresa prevalentemente tra i 18 e i 34 anni. I post rispecchiano, da un lato, un grande entusiasmo e positività per la tanto attesa apertura di Starbucks e dall'altro commenti più negativi sul format meno tradizionale del nuovo store, concentrandosi sulla mancanza dell'iconico Frappuccino.

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tante persone in coda fin dalle prime ore del mattino per entrare da Starbucks. La fila gira intorno all’ex sede delle Poste che da oggi ospita la prima sede italiana del colosso di Seattle e la prima “Reserve Roastery” in Europa.Nonostante la pioggia, gente di ogni età ha voluto vedere cosa c’è all’interno dei 2300 metri quadri dello spazio a due passi da piazza del Duomo. Starbucks stamani ha aperto alle nove ma da domani mattina, sabato, alzerà la saracinesca alle sette.