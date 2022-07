All’aperitivo vince lo Spritz. Milano pazza per i “cicchetti”

di Claudio Burdi

A Milano è sempre più spritz mania: all’ora dell’aperitivo è lui il cocktail più richiesto. Non c’è locale che non lo abbia in lista, dal più anonimo baretto di quartiere ai banconi degli hotel a cinque stelle, e non c’è bartender che non si sbizzarisca in rivisitazioni e varianti di ogni tipo. D’altronde il suo colore vivace, il basso grado alcolico, il gusto dolce amaro e quel mix di frizzantezza e leggerezza che lo caratterizzano, lo rendono un cocktail facile da bere per ogni tipo di palato.

I più richiesti restano i classici Aperol Spritz e il Campari Spritz (più alcolico) seguiti a ruota dall’originale Spritz Veneziano con Select che, secondo ricetta, deve essere guarnito con un’oliva al posto della fetta d’arancia. E se lo spritz è sempre più di moda, lo stanno diventando anche i cicchetti (piccole porzioni di golosi stuzzichini da aperitivo dai prezzi contenuti, normalmente tra i 3 e i 5 euro), le “tapas” veneziane che stanno conquistando anche i milanesi. Le si trova da Tàscaro (iltascaro.com) in zona Isola, il primo vero bàcaro (l’osteria popolare veneziana dove si gustano i cicchetti) in città dove scegliere tra 11 versioni di spritz e deliziarsi di sarde in saor, baccalà mantecato su polenta, lingua di vitello in salsa verde e tanti altri cicchetti accompagnati dal pane più tipico del Veneto (la ciopa) e da tante delizie dolci e salate tradizionali del neonato forno Ciopa (ciopa.it), aperto a pochi metri di distanza dall’oste e patron Sandra Tasca.

Cicchetti, spritz realizzati con il Prosecco di propria produzione nelle tre location di Sutto Wine (suttowinemilano.it); hummus e taglieri di salumi e formaggi da Long Song Books & Cafe (longsongbooks.com) e in versione più elaborata come il tuorlo d’uovo morbido fritto o i mondeghili di castagne, zucchine e menta da Cicchetto (FB cicchettomilano). Infine l’indirizzo da segnarsi in agenda è l’Orange Spritz Bar (IG orange_spritz_bar), il tempio dello spritz proposto in 16 declinazioni e in vari formati, impreziositi da guarnizioni particolari e diversi gusti di soda inaugurato da qualche mese in zona Porta Venezia.

