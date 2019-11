Spray al peperoncino nei bagni della scuola: 35 alunni si sentono male

Martedì 19 Novembre 2019, 11:14

Unaè costata a cara a oltre 30 alunni della'Gemelli' di Milano, in via Pescarenico. Alcuni ragazzi hannoall'interno deidell'edificio causando, tre dei qualsi sono stati accompagnati in ospedale.Intorno alle 11.50 è scattato l'allarme della scuola, dopo che i vapori dello spay si sono diffusi lungo i corridoi, sono stati inalati dagli studenti, e hanno causato dei malori e fastidi. 35 studenti hanno lamentato problemi respiratori, ma tra loro 3 sono stati portati in ospedale a causa delle loro condizioni che sono sembrate preoccupanti. Tra loro una 13enne asmatica che è stata portata all'ospedale San Paolo, mentre una 11enne e un 13enne sono stati visitati alla clinica De Marchi.Sul luogo, oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno bonificato i locali. Sono stati anche identificati i due responsabili, si tratterebbe di due ragazzi di 11 anni.