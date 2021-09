Milano, un 35enne al supermercato si toglie la maglia e sputa addosso a tutti

Finito in manette un 35enne accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e minacce. Ieri pomeriggio, intorno alle 19, l'uomo avrebbe dato il via alla sua performance in un supermercato di Cornaredo, comune della città metropolitana di Milano: si sarebbe sfilato la maglietta e avrebbe iniziato a sputare contro gli altri clienti, insultandoli e minacciandoli, per poi sventolare la t-shirt in aria. Tra i clienti presi di mira adesso serpeggia anche la paura da contagio Covid.

Leggi anche - Milano, la denuncia della consigliera leghista: «Aggredita con uova e stoviglie in un campo rom» IL VIDEO

I testimoni hanno subito allertato i carabinieri e, all'arrivo degli agenti, l'uomo ha continuato a sputare addosso anche a loro, cercando di aggredirli. Con fatica, i carabinieri sono riusciti a bloccare e ammanettare il 35enne, che ha molti precedenti per furti, droga e rapina. Fortunatamente, nonostante gli attimi di tensione, nessuno è rimasto ferito.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Settembre 2021, 16:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA