Milano, sparatoria in piena notte: 23enne ferito all'addome

Paura a Milano per una sparatoria in piena notte. Poco dopo la mezzanotte, un ragazzo di 23 anni è stato soccorso per una ferita all'addome a causa di un colpo d'arma da fuoco.

È successo a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, i soccorritori della croce rossa sono intervenuti dopo la segnalazione di un ragazzo di 23 anni ferito per un colpo d'arma da fuoco. I soccorritori hanno avvertito i carabinieri che sono giunti sul posto.

La vittima è un ragazzo italiano, pluripregiudicato per reati in materia di traffico di stupefaccenti e contro il patrimonio, ed è sottoposto a sorveglianza speciale. Il 23enne è stato trasportato d'urgenza al Niguarda di Milano in codice rosso, dove è tutt'ora ricoverato. Il ragazzo è stato sottoposto a un intervento chirurgico e non sarebbe in pericolo di vita.

