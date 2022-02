Milano, medico spara due colpi d'arma da fuoco e si barrica in casa: si cerca di convincerlo a uscire dall'abitazione

Un uomo di 42 anni si è barricato nella sua casa dopo aver sparato un paio di colpi di arma da fuoco in via Gandhi a Mazzo, frazione di Rho (Milano). Un'ambulanza è arrivata sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione di intervento per un uomo che aveva abusato di farmaci ma, dopo aver sentito i colpi d'arma da fuoco, hanno allertato i carabinieri e i vigili del fuoco che stanno ora cercando di convincere l'uomo a lasciare l'arma e uscire dal suo appartamento.

L'uomo che si è barricato in casa, M.B, è un medico. La chiamata al 118 è arrivata poco dopo mezzogiorno da un suo parente che ha chiesto l'intervento dell'ambulanza per una sospetta intossicazione da farmaci. I sanitari al loro arrivo hanno sentito due colpi d'arma da fuoco sparati dall'abitazione verso l'esterno e hanno immediatamente avvertito le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Rho, la Polizia e la Polizia Locale che hanno isolato completamente la zona.

Sono stati sentiti altri spari provenienti dall'appartamento dove è barricato il medico. L'uomo è all'interno di una cascina ristrutturata in un appartamento con le finestre rivolte verso la corte interna. Per questo motivo, i sanitari del 118 al momento sono bloccati nell'ingresso della casa e non vengono fatti uscire dalle forze dell'ordine, dato che dovrebbero passare per il cortile interno e sarebbero quindi potenzialmente sotto tiro dell'uomo. Proseguono comunque le trattative e al momento la zona è completamente circondata

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Febbraio 2022, 17:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA