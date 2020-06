Milano, spaccio di shaboo e cocaina: 5 arresti nel fine settimana

Shaboo e cocaina, la polizia ha scoperto e arrestato cinque persone con tre diversi episodi si spaccio.

Gli agenti della Squadra Mobile di Milano hanno arrestato due 24enni egiziani, irregolari e uno dei quali con precedenti, per la detenzione di 260 grammi di cocaina, 32 di hashish e 1 grammo di marijuana. Le indagini sul traffico di droga nella parte est della città ha portato i poliziotti a individuare un'attività di spaccio nei pressi di una zona residenziale in via Cilea, a Pioltello.

Venerdì sera, verso le 21, i poliziotti hanno individuato i due pusher che, a bordo di un'auto, avevano ceduto della droga a un acquirente. La sera precedente, invece, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato due filippini di 41 e 35 anni per detenzione ai fini di spaccio di shaboo (foto). Nel corso di una perquisizione hanno rinvenuto circa 17,7 grammi di droga sintetica (pari a circa 177 dosi per un valore di 200-250 euro al grammo), materiale per il confezionamento e 130 euro in contanti. Nei giorni scorsi, infine, gli agenti hanno arrestato un cittadino marocchino di 34 anni. I poliziotti hanno individuato l'attività di spaccio di cocaina nei pressi di un bar di corso Lodi. Sono stati trovati 5 involucri di cocaina in dosi per un peso di 1,6 grammi e di 350 euro in contanti. (G.Pos.) Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Giugno 2020, 10:09

