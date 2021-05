All'una della scorsa notte la polizia ha arrestato in via Monte Bianco un pregiudicato 45enne italiano per spaccio di sostanze stupefacenti. L'umo è stato visto dagli agenti mentre cedeva una dose di cocaina a un altro soggetto. Un controllo nel suo appartamento ha portato al rinvenimento di altri 50 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e 950 euro in contanti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Maggio 2021, 12:10

