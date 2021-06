Milano, sos buche: nei quartieri 37 cantieri aperti per asfaltature

Maratona di sette giorni per rattoppare le buche lungo le strade, livellare i marciapiedi malconci, sistemare il pavè. I lattonieri, con l'arrivo dell'estate e del bel tempo, propizio agli interventi di manutenzione stradale, corrono da una parte all’altra di Milano. Da lunedì scorso a sabato sono aperti 37 cantieri in ogni quartiere della città.

Ecco la mappa degli interventi per sapere se la propria zona sarà interessati dagli inteventi.

Municipio 9. Lavori di asfaltatura in via Ugo Bassi, Porro Lambertenghi, Terruggia e manutenzione della carreggiata e marciapiedi di via Palanzone; lavori di riqualificazione in piazza Dergano e via Ciaia, e inizio dei lavori per la rete elettrica tra via Passerini e piazza Belloveso, propedeutici per la riqualificazione di piazza Belloveso. Municipio 8. Lavori di manutenzione dei marciapiedi in via Viscontini da via Lampugnano a n. 7, mentre i lavori di asfaltatura in via Lopez sono rinviati di qualche settimana per evitare la concomitanza con altri lavori nelle vie vicine per non creare disagio; e lavori di riqualificazione lavori di riqualificazione di piazza Scolari a Trenno allargando il marciapiede e superando le barriere architettoniche, lavori di riqualificazione in corso Sempione per togliere le auto dai parterre alberati, realizzare i parcheggi in carreggiata e realizzare i percorsi ciclopedonali;

Municipio 7. Lavori di manutenzione masselli in via Parmigianino; lavori di asfaltatura in via Cherubini, del Burchiello, Guido d’Arezzo, Pagano; lavori di riqualificazione al quartiere Quinto Romano con la rotonda De Sica – Piccoli per migliorare la sicurezza stradale, lavori per la riqualificazione della ciclabile di via Monte Rosa;

Municipio 6. Lavori di riqualificazione in via Gola, in Ripa di Porta Ticinese e in via Recoaro.

Municipio 5. Lavori di riqualificazione sull’Alzaia naviglio pavese per la realizzazione della ciclabile Vento; Municipio 4. Lavori di riqualificazione in via Rogoredo (asfaltatura e castellane per maggiore sicurezza stradale), piazza Angilberto e in via S. Dionigi;

municipio 3: lavori di asfaltatura e manutenzione in via Bonardi da via Ponzio a via Villani/Spinoza, via Casoretto, via della Sila (anche marciapiedi tratti), via Gaio, via Sansovino, via Tolmezzo, e di manutenzione dei marciapiedi in via Lippi.

Municipio 2. Lavori di manutenzione dei marciapiedi in via Ragusa e via Treviso; lavori di riqualificazione in via Rovereto e in via Padova parcheggio angolo via Anacreonte.

Municipio 1. Lavori di manutenzione masselli in corso di Porta Ticinese, Ludovico Ariosto, e manutenzione piazza S. Angelo con la posa del pilomat e manutenzione marciapiedi via Reggimento cavalleria Savoia fronte caserma. «Nel 2020 abbiamo speso per la manutenzione strade 53,6 milioni di euro, il doppio dei 27,8 milioni del 2019 - dichiara l'assessore alla Mobilità Marco Granelli - Le strade continuano ad essere la nostra priorità, nei quartieri, e con l’impegno a migliorare sempre».

