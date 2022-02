Milano, sorelline rom di 19 e 13 anni «ladre di professione»: incastrate dall'antifurto

Hanno solamente 19 e 13 anni, ma alle spalle una lunga sfilza di precedenti. Due sorelle rom di professione ladre sono state prese martedì 15 febbraio in flagranza di reato, mentre cercavano di svaligiare una casa in via Tolstoi, quartiere Lorenteggio. La 19enne è stata arrestata, la 13enne, non imputabile, è stata segnalata all’autorità giudiziaria. Le due ragazze, rom e senza fissa dimora, sono state fermate durante l’ennesimo colpo.

COS’E’ ACCADUTO A dare l’allarme alla polizia, attorno alle 11, è stato il proprietario di casa dopo la notifica ricevuta sul suo cellulare dal sistema d’allarme di casa.

L’INTERVENTO La volanti intervenute le hanno beccate in flagranza: la porta d’ingresso era forzata e all’interno dell’alloggio c’erano le due ragazze impegnate a “ripulire” casa di qualsiasi cosa di valore.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Febbraio 2022, 21:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA