Milano, Sophia Tomelleri in concerto alla Cascina Cuccagna: «Il sax è casa mia»

La buona regola del jazz e del blues, per cui non servono troppe note magari non necessarie, servono semplicemente quelle giuste, può vivere anche nelle parole. Sicuramente questo avviene nelle parole di cui si arma Sophia Tomelleri, sassofonista dal cognome illustre (Paolo, veterano del jazz nazionale e milanese, è suo nonno), protagonista in Cascina Cuccagna il 25 aprile con un live a ingresso gratuito (Simone Daclon piano, Alex Orciari contrabbasso, Pasquale Fiore batteria, guest star Michele Tino sax contralto) legato all’album d’esordio These Things You Left Me. Sophia, che ha 30 anni e studia musica da una vita, è sicuramente a suo agio più quando soffia nel suo sax tenore che sotto i riflettori. Perché da musicista vera sa che la sostanza (il talento) conta più della forma (il rito mediatico).

Musicista e compositrice: nel panorama jazz italiano lei è una rarità. Come ci si sente?

«In Italia è così, ma basta varcare il confine e, in Europa e nel mondo, di donne jazziste, interpreti e autrici, ce ne sono».

Lei nasce pianista e poi passa al sassofono: come mai?

«Da bimba studiavo classica, pianoforte, poi crescendo mi sono cimentata con diversi strumenti, ho suonato anche la batteria. Poi ad Alghero il maestro da cui studiavo mi disse di provare a soffiare nel sax di uno studente».

Quel maestro non ha proprio pensato a suo nonno?

«Macché, un musicista cerca semplicemente di trovare lo strumento con cui si sente sicura, “a casa”. E io sento quella cosa col sax. Con nonno Paolo, poi, mi vedo e mi sento spesso, suoniamo insieme e mi dà consigli».

Facile o difficile vivere di jazz oggi?

«Difficile: oggi mancano i locali. Da cinque anni sono tornata a vivere a Milano e ai tempi di mio nonno c’erano più palchi dove poter esibirsi. La burocrazia infine non aiuta, e in questo dovrebbero agire le istituzioni: all’estero organizzare live in un bar è molto più semplice. Qui le regole e le spese sono un ostacolo».

Ha qualche passione oltre alla musica?

«Lettura e sport, soprattutto per allenare la schiena. Stare in piedi ore con un sax tenore al collo è duro».

