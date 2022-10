Milano, smog alle stelle: da oggi divieti alle auto più inquinanti

di Paola Pastorini

Da un lato il tempo mite concede una tregua ai brividi di freddo con cui i milanesi dovranno confrontarsi quando il termometro andrà giù ma i caloriferi resteranno spenti più a lungo del solito. Dall’altro il tepore ottobrino regala un’aria ad alta densità di inquinanti. Insomma, le ossa ringraziano, i polmoni protestano. POLVERI SOTTILI Domenica infatti a Milano l’Arpa ha registrato il quarto giorno consecutivo di superamento della soglia dei 50 microgrammi per metro cubo di polveri sottili. La media di Pm10 calcolata all’ombra della Madonnina è stata di 62.5 microgrammi e le previsioni meteo promettono tempo mite e quindi favorevole all’accumulo di smog. STOP AUTO INQUINANTI Così da oggi la Regione attiva le misure temporanee di primo livello per il mantenimento della qualità dell’aria a Milano, ma anche a Lodi, Cremona e provincia. Nei Comuni con oltre 30 mila abitanti e quelli aderenti su base volontaria in fascia 1 e 2, non possono circolare le auto di classe fino a Euro 4 diesel dotate di filtro antiparticolato, dalle 8.30 alle 18.30, oltre a quelle già soggette alle limitazioni permanenti. Limitazioni anche per i veicoli che utilizzano move-in con esclusione dei veicoli commerciali e dei veicoli Euro 5 che non rientrano nelle limitazioni regionali. In agricoltura, no ai reflui zootecnici e niente fuochi, pedardi, falò, barbecue. Naturalmente il riscaldamento è ancora spento fino a domenica, quindi nessun divieto. Dal 22 ottobre il termosifone potrà stare acceso per un massimo di 13 ore al giorno e una temperatura media di 19 gradi, come deciso dal governo AREA B Intanto, la neo limitazione del traffico per i veicoli più inquinanti continua a far discutere a Milano. Ieri presidio dei sindacati di polizia Les e Usip-Uil davanti a Palazzo Marino. Gli agenti dichiarano uno stato di agitazione permanente per avere una deroga per le auto private che si recano al lavoro e chiedono un incontro con il sindaco. Sala a distanza rammenta che la stessa situazione «vale per molte professioni» e ricorda che «l’Ecopass fallì per un eccesso di deroghe. Per cui di deroga in deroga non si finisce più». E se l’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa esprime solidarietà agli agenti, dicendosi «basito di fronte alla linea dura del Comune», sempre Sala spiega che è aperto un dialogo con la Regione sulla modifica del funzionamento del move-in per gli accessi ad Area B. «Non c’è un tavolo tecnico ma prendo atto che la Regione sta cercando di accelerare».

