Freddo e nebbia, a Milano lo smog non dà tregua: per 14 giorni Pm10 fuorilegge

Aria irrespirabile a Milano e in gran parte della Lombardia. L’assenza di vento, la nebbia, i picchi di traffico in aumento del 20% rispetto all’era pre-Covid per la ritrosia a usare i mezzi pubblici e i riscaldamenti a pieno regime hanno fatto scattare la prima allerta smog dell’inverno. Con i veleni che sono impennati.

SOS POLMONI Fino a venerdì il Pm 10 è stato fuorilegge, oltre il livello a tutela della salute di 50 microgrammi per metro cubo, con una media provinciale di 77,4 mg/mc. Da lunedì, il lieve miglioramento. Sarà però la pioggia a far tirare una boccata di ossigeno: secondo le previsioni meteo, arriverà a partire dalla vigilia di Natale e pulirà il cielo. Tuttavia, c’è poco da cantare vittoria, perché ieri è iniziato l’inverno: il “freddo vero” deve ancora cominciare ed è, in genere, ad altissimo rischio inquinamento.

LIVELLI SMOG Dal 20 novembre al 19 dicembre, le polveri sottili nella centralina dell’Arpa di via Senato, nel cuore di Milano, hanno superato per 14 giornate i 50 mg/mc con un susseguirsi di giorni malsani dal 3 al 7 dicembre, Poi, un’ulteriore impennata dal 12 al 19 con picchi di 92 e 98 mg/mc.

TRAFFICO E MEZZI PUBBLICI Il Covid influenza il modo di spostarsi di milanesi e pendolari, che preferiscono la macchina privata ai mezzi pubblici. La piattaforma TomTom Traffic Index, calcola «un intasamento delle strade superiore all’era pre-Covid». I mezzi pubblici, invece, con la capienza all’80%, registrano «un calo di passeggeri dal 35 al 40% rispetto al 2019», prima della pandemia.

STOP PORTE APERTE La prima misura varata da Palazzo Marino per limitare gli sprechi di calore ed energia entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022: le porte di negozi e stabili pubblici dovranno rimanere chiuse ad eccezione di quelle dotate di lame d’aria. Stop, quindi, all’abitudine di lasciare spalancati gli ingressi delle attività commerciale per incentivare l’ingresso dei clienti. Inoltre, torna al voto del consiglio comunale il Piano Aria Clima, che traccia la strategia con cui il Comune intende rispondere all’emergenza ambientale ormai sotto gli occhi di tutti: innanzitutto, con l’anticipazione al 2026 della Città 30 con il limite dei 30 chilometri orari in tutte le strade. Aumenteranno le piste ciclabili e saranno bandite le auto: i veicoli privati diminuiranno tra il 2025 e il 2030, fino (quasi) ad azzerarsi nel 2050, quando la città dovrà essere “carbon neutral”. Nessun ritocco di Area C, ma di Area B sì: all’orizzonte c’è l’estensione alla Città metropolitana. E poi ci sono i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza: sul tavolo ci sono 449 milioni di euro per Milano, utili «per acquistare bus elettrici, prolungare la linea del tram 7 a Gobba M2, completare la preferenziale 90-91». «Così sconfiggeremo il traffico, portiamo sicurezza stradale e aiutiamo l’ambiente», commenta l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli. riproduzione riservata ®

