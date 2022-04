Smog a Milano, dal tubo di scappamento per la metà dei casi escono polveri e black carbon

Il test del fazzoletto “annerito” è stato fallito dal 50 per cento dei veicoli circolanti a Milano, visto che «metà dei mezzi sputano cancerogeni, fra polveri inquinanti e black carbon». Emerge dalla ricerca Più nero di quanto pare realizzata dal Cittadini per l’aria con i ragazzi di Statale Impatto Zero, le associazioni green Resilient Gap e Extinction Rebellion Milano.

ESPERIMENTO Il test è empirico, perché si basa su una prova sul campo per capire quanto inquinano i veicoli. È stato usato fazzoletto che, una volta passato sul tubo di scappamento dei mezzi posteggiati (anche quelli con filtro anti-particolato che dovrebbe limitare le emissioni) è diventato nero come la pece una volta su due. Su cinquemila campionamenti, effettuati a caso tra novembre e dicembre 2021 dai giovani di Statale Impatto Zero, il fazzoletto bianco si è macchiato in 2.394 casi. Dalle analisi dei residui raccolti è emerso che «per il 49% si tratta di quantità rilevanti di particolato e black carbon. Ed è solo una piccola parte di quanto espulso dai veicoli durante la marcia, il resto è stato respirato dai cittadini, mettendo la loro salute a rischio, e in alcuni casi causando un grave danno», denunciano i Cittadini per l’aria.

MEZZI “SPORCHI” I più “sporchi” sono moto e furgoni: l’87% dei fazzoletti, che ha sfiorato il tubo di scarico dei ciclomotori, si è annerito; il 66% quello dei furgoni e il 46% delle auto. E ancora: in relazione alla categoria, si sono sporcati il 62% dei fazzoletti utilizzati per gli Euro 1-3; il 55% per gli Euro 4; il 57% per gli Euro 5 e il 33% per gli Euro 6. I dati peggiori, secondo l’indagine, sono quelli relativi ai diesel dall’Euro 1 all’Euro 4; male anche i diesel Euro 5-6 e i veicoli a benzina. Le auto ibride, invece, sono meno “sporche”, ma il 28% dei fazzoletti si è comunque annerito.

SOS SALUTE Milano ha già superato il bonus di 35 giorni di sforamento della soglia di Pm 10 dall’inizio dell’anno concesso dall’Unione Europea, infatti, siamo a 49 giornate (prima della pioggia benefica di questi giorni). E ora arriva l’esperimento «dall’esito allarmante» dei Cittadini per l’aria con la presidente Anna Gerometta che si rivolge al sindaco Giuseppe Sala: «Non permetta più che a Milano circolino veicoli che sputano sostanze tossiche che penetrano nell’organismo».

RICHIESTE GREEN «Chiediamo la revoca immediata di Move In», attacca Gerometta. È la scatola nera che permette l’ingresso in Area B alle auto “nocive” per un tot di chilometri. Inoltre, «stop anche alle moto inquinanti e riduzione dell’interminabile elenco di deroghe ad Area C e B».

