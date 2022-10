Lombardia, lo smog scende e rientrano i divieti. Area B, Sala apre a un tavolo con la Regione: «Ma niente proroghe»

Smog rientrato, rientrati anche i divieti temporanei di circolazione delle auto più inquinanti a Milano e nelle altre province. L’assessore regionale all’Ambiente Raffaelle Cattaneo sottolinea che si tratta dell’ennesima conferma: «La qualità dell’aria risente più delle condizioni meteo che di provvedimenti annunciati come finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria».

E proprio sul provvedimento di Area B il sindaco Giuseppe Sala ha “aperto”: sì alle mitigazioni no alle proroghe. «Sensato allungare fino a dicembre il periodo per cui si può ordinare una macchina nuova - ha spiegato - o ragionare su sconti sugli abbonamenti ai mezzi, o favorire l’accesso ai parcheggi. Però non prorogare la misura. Se ne parla da mesi, da anni». E poi la richiesta che a un tavolo su Area B partecipi anche la Regione: «Perché tante persone che vengono da fuori Milano oggi non possono arrivare in città con i mezzi? Non certo per colpa di Atm, ma perché in Regione si è sempre fatto poco da questo punto di vista». Quindi «sono disponibile a parlarne, però non possiamo ridurre tutto a una piccola questione, affrontiamo il tutto». Replicano il presidente lombardo Attilio Fontana e l’assessore alla Viabilità Claudia Terzi: «Finalmente si è accorto della necessità di un tavolo», dice il primo. E «Sala accusa perché è in difficoltà», la seconda.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Ottobre 2022, 06:20

