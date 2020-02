Smog a Milano, la Lega protesta in calesse: «Ridicolo il blocco auto»

«Oggi abbiamo organizzato un'ironica protesta contro il ridicolo blocco del traffico imposto da Sala a Milano. La sinistra fa inutili lotte ideologiche anti-auto senza tra l'altro prevedere il biglietto gratuito oggi sui mezzi pubblici»: è quanto ha scritto su Facebook l'eurodeputata della Lega Silvia Sardone che, assieme al commissario cittadino del partito Stefano Bolognini, ha percorso alcune strade di Milano a bordo di un calesse per protestare contro il blocco del traffico.



Per Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e consigliere comunale a Milano, «ormai Sala è in campagna elettorale e per compiacere gli ambientalisti ha scelto di mandare i milanesi a piedi». Per Gelmini, «fare gli educatori in salsa ambientalista è sbagliato e non aiuta i milanesi ad affrontare i veri problemi dell'inquinamento. La domenica a piedi fa il paio col divieto per le caldaie a gasolio entro il 2023, senza un adeguato sostegno economico. Uno slogan inutile». Domenica 2 Febbraio 2020, 14:51

