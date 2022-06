Il sindaco Beppe Sala positivo al Covid: «Ho dolori, febbre e tosse». Il post su Instagram

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è positivo al Covid: ad annunciato è stato lo stesso primo cittadino meneghino sul suo profilo Instagram. «Ho il Covid - scrive nel post - Il disagio sembra essere relativo, ho dolore ai muscoli delle gambe, un po' di febbre e di tosse. Questo è il mio caso, non mi avventuro in analisi scientifiche che non mi competono. Spero di tornare presto in ufficio e a faticare in bicicletta. Intanto si lavora da casa».

Tre mesi fa la positività del sindaco di Roma Gualtieri

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Giugno 2022, 13:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA